Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске с обострением гастрита («Матч ТВ»)

Вратарь Иван Федотов находится в госпитале в Северодвинске с обострением гастрита.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

Адвокат Федотова Алексей Пономарев сообщил, что у его клиента обострение гастрита на фоне нервного срыва. В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать.

Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», – сообщил корреспондент Сергей Орлов.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск