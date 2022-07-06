«У Федотова не было военного билета до того, как его отправили в армию». Адвокат голкипера опроверг сообщения о покупке документа

Адвокат Ивана Федотова опроверг сообщения о том, что его клиент мог купить военный билет.

«Хотелось бы высказаться о текущей непонятной информации, которая обсуждается, о покупке Иваном когда-то какого-то военного билета. На сегодняшний момент у следственных органов нет претензий по данному вопросу.

Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооруженных сил, у него не было. Поэтому вся эта информация не соответствует действительности.

Вопрос других хоккеистов я пояснить не могу. Но я абсолютно точно знаю, что никакого военного билета у Ивана не было. Там обсуждается период 2017 года. Насколько я знаю, в тот период у него вообще была отсрочка от армии, так как он учился в институте», – сказал Алексей Пономарев.