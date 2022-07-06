Депутат Терюшков о Федотове: «Невозможно в столь непростое время уезжать из России в США – страну, принимающую активное участие в боевых действиях на стороне нацистов»

Депутат Терюшков считает странным желание вратаря играть в .

Обладатель Кубка Гагарина в составе был призван на военную службу. В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«На карьере никак не отразится, отдаст долг Родине. На Северном флоте есть команды хорошего уровня, ребята там играют достойно. Насколько мне известно, ему был предложен контракт с неплохими условиями в ЦСКА.

В столь непростое время уезжать из России в США – страну, которая ведет в отношении нас агрессивную политику, принимает активное участие в боевых действиях на стороне нацистов, – невозможно.

Его выбор уехать за океан вызывает у меня большие вопросы. Видимо, погнался за большим американским долларом», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск