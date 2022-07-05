Юрист о споре «Спартака» и Индрашиса: «Российский суд и дисциплинарные органы КХЛ имеют право рассматривать это дело»

Юрист считает, что дело о конфликт и Индрашисом может рассмотреть суд в России.

Форвард Микс Индрашис заявил в соцсети: «Я патриот Латвии. У меня нет контракта со «Спартаком». Клуб недоволен моим отказом, отсюда и такое поведение».

«Спартак» утверждает, что соглашение подписано и настаивает на выплате компенсации в случае неисполнения его условий.

«Тут важно понимать, был ли подписан контракт Индрашиса со «Спартаком» или нет. Я могу прокомментировать безотносительно этой информации.

В принципе во всех видах спорта есть стабильность трудовых договоров, как и в целом в контрактом праве. Стороны выразили свое согласие, они подписали договор. Единственное, я не знаю, есть ли иностранный элемент в этом контракте.

Надо смотреть, какому праву подчинили стороны этот договор. Учитывая, что он заключен в рамках КХЛ, скорее всего, там российское право.

Поэтому российский суд и дисциплинарные органы имеют право рассматривать это дело в силу того, что подписанный контракт предполагает, что стороны должны его исполнять.

У клуба в этой ситуации есть разумное ожидание исполнения этого договора. А вот был он подписан или нет, я не могу сказать», – сказала Анна Анцелиович.

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