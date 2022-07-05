«Спартак» о ситуации с Индрашисом: «Контракт подписан. Если игрок решит не исполнять условия, то должен выплатить компенсацию»

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«Спартак» выступил с заявлением по поводу контракта с форвардом Миксом Индрашисом

Игрок заявил в соцсети: «Я патриот Латвии. У меня нет контракта со «Спартаком». Клуб недоволен моим отказом, отсюда и такое поведение». 

«Контракт между «Спартаком» и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в центральном информационном бюро КХЛ.

Все контракты КХЛ признаны ИИХФ и должны исполняться. Вопрос о действующем контракте между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве.

Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале московского клуба. 

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