«Спартак» о ситуации с Индрашисом: «Контракт подписан. Если игрок решит не исполнять условия, то должен выплатить компенсацию»

выступил с заявлением по поводу контракта с форвардом Миксом Индрашисом.

Игрок заявил в соцсети: «Я патриот Латвии. У меня нет контракта со «Спартаком». Клуб недоволен моим отказом, отсюда и такое поведение».

«Контракт между «Спартаком» и нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в центральном информационном бюро КХЛ.

Все контракты КХЛ признаны и должны исполняться. Вопрос о действующем контракте между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве.

Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту », – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

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