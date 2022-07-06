Фаворит драфта НХЛ-2022 Кули вырос в Питтсбурге, но болел за «Вашингтон»: «Я большой фанат Овечкина. До 2018 года было много разочарований»

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Фаворит драфта НХЛ-2022 Логан Кули родился и вырос в Питтсбурге, но болел за «Вашингтон»

«На самом деле я вырос фанатом «Кэпиталс», и это немного безумно. Я большой фанат Алекса Овечкина. С юных лет мне всегда нравилось, как играл Ови, как праздновал свои голы и так далее. 

Да, я фанат «Питтсбурга» и Кросби, просто «Кэпиталс» – мой номер один.

Я всегда болел за них, когда они играли против «Пингвинс», так что в плей-офф было много разочарований. До 2018 года», – рассказал Кули. 

В 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Питтсбург» во втором раунде. В 2009, 2016 и 2017 годах «Пингвинс» побеждали «Кэпиталс» на этой стадии и завоевывали трофей. 

В минувшем сезоне 18-летний американский центрфорвард набрал 111 (40+71) очков в 75 матчах за сборную США U18 (программа USNTDP). 

Он также сыграл за команду на ЮЧМ-2022, где набрал 10 (3+7) очков в 6 матчах и был признан лучшим нападающим турнира. Сборная США проиграла Швеции в финале и осталась с серебром. 

Кули считается претендентом на попадание в топ-3 на драфте НХЛ-2022. Он собирается играть в NCAA за университет Миннесоты в следующем сезоне.

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