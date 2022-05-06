Кросби – второй действующий игрок с 70 шайбами в Кубке Стэнли. У Овечкина – 71

– 2-й действующий игрок с 70 шайбами в Кубке Стэнли.

Капитан набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии первого раунда с «Рейнджерс» (2:5, 1-1).

Гол стал для него 70-м в плей-офф за карьеру (176 матчей). По этому показателю канадец разделил 18-е место в истории со (70 шайб в 196 матчах).

Отметим, что 16-е место делят (лидер среди действующих игроков) и Брайан Троттье (по 71 голу – в 143 и 221 матче соответственно). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (122 в 208).

Со 195 очками Кросби идет на 7-м месте среди лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Чтобы выйти на 6-е место, ему нужно набрать 2 балла и опередить Пола Коффи (196).