Овечкин вышел на 2-е место по общему заработку в НХЛ – 137,2 млн долларов. Кросби впереди на миллион

поднялся на второе место по общему заработку в .

Это следует из данных Cap Friendly.

Российский капитан заработал 137,2 миллиона долларов в лиге, опередив чешского хоккеиста Яромира Ягра, который за карьеру в НХЛ заработал 128,1 миллиона долларов.

Лидером по этому показателю является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, заработавший 138,3 миллиона долларов.

На четвертой строчке расположился защитник «Монреаля» Ши Уэбер (126 млн), пятерку замыкает российский нападающий (118,7 млн).

В учет брались зарплаты хоккеистов и подписные бонусы при подписании контрактов.

Стоит добавить, что в следующем году Овечкин сможет выйти на первое место и опередить Кросби, поскольку базовая зарплата канадца в предстоящем сезоне составит 3 млн долларов, а у россиянина – 10 млн долларов (9 млн подписной бонус, 1 млн – базовая зарплата).