Сушинский о словах журналиста, что Кросби лучше Овечкина: «Хрен с ним! Сидни популярен на одну страну, а Александр известен везде»

считает, что популярнее .

Журналист The Athletic Джош Йохе высказал мнение о хоккеистах: «На мой взгляд, Кросби находится в пятерке лучших игроков за всю историю, а Овечкин – в первой десятке. Я с уважением отношусь к удивительному таланту Овечкина. Он сокровище. Но никогда он не был лучше, чем Кросби. Он и близко не подобрался к уровню ведения игры, который есть у Кросби. Да, Ови – лучше как снайпер, он крупнее. Но я бы сказал, что Кросби лучше Овечкина во всех остальных аспектах игры. Он значительно более совершенен».

«Я не знаю, кто это такой. Спортивный журналист? Ну и хрен с ним!

Овечкин всем все доказал, ему не надо ничего делать. А Йохе пусть свое мнение оставляет при себе. Может, это жестко, но это правда. Для нас Овечкин будет легендой и для тех, кто следит за хоккеем и понимает что-то в этом спорте.

Саша уже великий. Думаю, отношение к Кросби в Америке хуже, чем к Овечкину в России.

Кросби обделен тем, что популярен на одну страну, а Александр известен везде. И фанатов, думаю, больше у Овечкина.

Мы надеемся, Саша побьет рекорд Гретцки. У него есть все шансы, а сможет ли он это – увидим», – сказал бывший нападающий сборной России.