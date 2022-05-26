Сушинский о словах журналиста, что Кросби лучше Овечкина: «Хрен с ним! Сидни популярен на одну страну, а Александр известен везде»

Теги Питтсбург Вашингтон Максим Сушинский Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ брань Хоккей

Максим Сушинский считает, что Александр Овечкин популярнее Сидни Кросби.

Журналист The Athletic Джош Йохе высказал мнение о хоккеистах: «На мой взгляд, Кросби находится в пятерке лучших игроков за всю историю, а Овечкин – в первой десятке. Я с уважением отношусь к удивительному таланту Овечкина. Он сокровище. Но никогда он не был лучше, чем Кросби. Он и близко не подобрался к уровню ведения игры, который есть у Кросби. Да, Ови – лучше как снайпер, он крупнее. Но я бы сказал, что Кросби лучше Овечкина во всех остальных аспектах игры. Он значительно более совершенен».

«Я не знаю, кто это такой. Спортивный журналист? Ну и хрен с ним!

Овечкин всем все доказал, ему не надо ничего делать. А Йохе пусть свое мнение оставляет при себе. Может, это жестко, но это правда. Для нас Овечкин будет легендой и для тех, кто следит за хоккеем и понимает что-то в этом спорте.

Саша уже великий. Думаю, отношение к Кросби в Америке хуже, чем к Овечкину в России.

Кросби обделен тем, что популярен на одну страну, а Александр известен везде. И фанатов, думаю, больше у Овечкина.

Мы надеемся, Саша побьет рекорд Гретцки. У него есть все шансы, а сможет ли он это – увидим», – сказал бывший нападающий сборной России.

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