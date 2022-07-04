Александр Радулов: «Я люблю Россию. Это моя страна, люблю быть дома. Очень рад, что вернулся»

признался, что любит Россию.

Нападающий будет выступать за в следующем сезоне КХЛ. Хоккеист вернулся в лигу после шести лет выступлений в .

– Во вторник у вас день рождения – 36 лет. Возраст чувствуется?

– Я бы не сказал. Просто понимаешь, что с каждым годом становишься не моложе, а взрослее. Но внутри такого ощущения нет. Наверное, так у всех нормальных людей, правильно? Внутри мы все – молодые, двадцатилетние.

Просто теперь нужно побольше времени уделять подготовке.

Больше давать себе отдыха, чтобы восстановиться. Это физиология. Все ребята там будут. Они сейчас молодые, а когда придут в мой возраст, то сами всё поймут.

– Какое это чувство, когда возвращаешься домой и вас узнают уже в аэропорту? Россия тебя любит.

– Да и я Россию люблю! Здесь всегда ко мне тепло относятся, особенно хоккейные болельщики.

У меня тут много друзей и родственников, знакомых. Это моя страна. Люблю быть дома, и очень рад, что вернулся.

– Вы долго думали, возвращаться ли в ?

– Никогда не ставил крест на возможности вернуться в Россию, чтобы играть в хоккей. Мне всегда хотелось это сделать.

Просто когда уезжал в НХЛ, то был такой период времени в моей карьере, что понимал – по возрасту это мой последний шанс, чтобы уехать. Вот и принял это решение, подписав контракт с «Монреалем».

Хотел поиграть на том уровне. И я поиграл, чем доволен. А сейчас новая страница в моей карьере. Рад быть дома, выступать перед своими болельщиками. Дай Бог, буду их радовать, – сказал Радулов.