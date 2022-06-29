Орлов о Радулове в «Ак Барсе»: «Саша – знаковая фигура для нашего хоккея. Он всегда показывал очень хорошие результаты в КХЛ»

Дмитрий Орлов прокомментировал переход в .

«Все знают, что Радулов – очень гиперактивный человек. И это знаковая фигура для нашего хоккея. Особенно если посмотреть, сколько он сделал для нашего спорта. Саша всегда показывал очень хорошие результаты в КХЛ.

Поэтому я не думаю, что он будет плохо играть. Да, у него в пошли травмы, но всегда бывают неудачные сезоны. Тем более «Ак Барс» – всегда один из лучших клубов . Это отличная организация, всегда борется за Кубок Гагарина. И это успешный ход для всех сторон», – сказал защитник .