Орлов о Радулове в «Ак Барсе»: «Саша – знаковая фигура для нашего хоккея. Он всегда показывал очень хорошие результаты в КХЛ»

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Дмитрий Орлов прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс».

«Все знают, что Радулов – очень гиперактивный человек. И это знаковая фигура для нашего хоккея. Особенно если посмотреть, сколько он сделал для нашего спорта. Саша всегда показывал очень хорошие результаты в КХЛ.

Поэтому я не думаю, что он будет плохо играть. Да, у него в «Далласе» пошли травмы, но всегда бывают неудачные сезоны. Тем более «Ак Барс» – всегда один из лучших клубов КХЛ. Это отличная организация, всегда борется за Кубок Гагарина. И это успешный ход для всех сторон», – сказал защитник «Вашингтона».

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