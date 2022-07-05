Федотов не провел свой день с Кубком Гагарина. Вратарь хотел сделать это в конце июля («Матч ТВ»)

Иван Федотов не смог провести день с Кубком Гагарина за победу в сезоне КХЛ.
Вратарю полагалось такое право за победу розыгрыше плей-офф в составе ЦСКА. Это первый командный титул в карьере Федотова.
По данным «Матч ТВ», хоккеист собирался показать Кубок Гагарина друзьям и родным в конце июля в Санкт-Петербурге.
1 июля вратарь национальной команды был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.
4 июля стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.