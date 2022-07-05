Федотов не провел свой день с Кубком Гагарина. Вратарь хотел сделать это в конце июля («Матч ТВ»)

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Иван Федотов не смог провести день с Кубком Гагарина за победу в сезоне КХЛ.

Вратарю полагалось такое право за победу розыгрыше плей-офф в составе ЦСКА. Это первый командный титул в карьере Федотова.

По данным «Матч ТВ», хоккеист собирался показать Кубок Гагарина друзьям и родным в конце июля в Санкт-Петербурге.

1 июля вратарь национальной команды был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.

4 июля стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

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