Владимир Брюквин: «Надеюсь, Федотова отправят на альтернативную службу. Пожелаю не терять бодрости духа – это важно, когда ты в армии»

высказался о ситуации вокруг вратаря Ивана Федотова.

– История Федотова похожа на вашу?

– У меня была совсем другая. Так-то я учился в Малаховке (Московская государственная академия физической культуры).

А вот в «Динамо» возник вариант, и я сам пошел в спортивную роту. Проходил «Курс молодого бойца», принимал присягу. Уезжал в часть на три недели.

Потом вернулся в команду, когда меня привязали к спортроте. И каждый месяц ездил туда отмечаться.

А вот когда служба подходила к концу, в спортроте потребовали, чтобы приехал на сборы. Вот тогда и пропустил пару матчей .

– Что вы думаете о ситуации ?

– Она все-таки не совсем типичная.

– Кто должен держать в курсе хоккеиста, что он должен отдать долг Родине в армии? Агент?

– Просто была спортрота, к которой привязали «Динамо», где можно было отбыть альтернативную службу. А так, думаю, люди обычно сами понимают, что должны решать этот вопрос.

Они могут получить отсрочку на время учебы, например – пойти в институт с военной кафедрой. Или идут служить в спортроту. Или ищут медицинские обоснования, чтобы не служить. Кажется, у Федотова обнаружили гастрит? Можно было бы сделать справку о негодности.

– В общем, не надо быть легкомысленным.

– Не знаю, какая у него там ситуация. Поэтому спешить с выводами не буду. Да и сам Ваня не дает интервью, ничего не объясняет.

– Когда долго находишься в части, можно потерять спортивную форму?

– Конечно. У тебя нет ледовой практики, ты не занимаешься с тренером по физической подготовке. Да и питание в части другое.

Не скажу, что в армии кормят плохо. Там есть столовая. Но хоккеисты питаются тем, к чему привыкли – курица, макароны. Особенно Федотов, у которого гастрит – значит, он вообще на диете может сидеть.

– Как вы думаете, чем эта история может закончиться? Вдруг Федотов тоже три недели отслужит, и его домой вернут?

– Присягу ты обычно принимаешь через месяц. Надеюсь, что Ивана отправят на альтернативную службу.

А если его там год продержат? Я же не знаю, как там у них работает. Это вряд ли спортрота, откуда Федотов через три недели вернется в ЦСКА.

Пожелаю Ване успешно справиться с этой ситуацией. И не терять бодрости духа. Это важно, когда ты в армии, – сказал нападающий .

Пять лет назад в армию забирали игрока «Динамо». Он провел в части неделю и пропустил две игры