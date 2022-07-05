Галиев снизит зарплату. В «Динамо» было 50 млн рублей в год, в «Ак Барсе» будет 40-45 млн

согласился на понижение зарплаты после перехода в «Ак Барс».

«Динамо» обменяло 30-летнего нападающего в казанский клуб на форварда Джордана Уила.

По данным «Бизнес Online», Галиев переподпишет контракт с , а уменьшение зарплаты с игроком обговорили еще до обмена с бело-голубыми.

Отмечается, что хоккеист адекватно воспринял данное предложение и пошел навстречу «Ак Барсу».

По новому контракту Галиев будет зарабатывать 40-45 миллионов рублей в год. В нападающий зарабатывал 50 млн рублей за сезон.