Галиев снизит зарплату. В «Динамо» было 50 млн рублей в год, в «Ак Барсе» будет 40-45 млн

Станислав Галиев согласился на понижение зарплаты после перехода в «Ак Барс».
«Динамо» обменяло 30-летнего нападающего в казанский клуб на форварда Джордана Уила.
По данным «Бизнес Online», Галиев переподпишет контракт с «Ак Барсом», а уменьшение зарплаты с игроком обговорили еще до обмена с бело-голубыми.
Отмечается, что хоккеист адекватно воспринял данное предложение и пошел навстречу «Ак Барсу».
По новому контракту Галиев будет зарабатывать 40-45 миллионов рублей в год. В «Динамо» нападающий зарабатывал 50 млн рублей за сезон.