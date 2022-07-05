Прошкин о призыве Федотова: «Можно было и по-другому решить. Такая ситуация в нашем хоккее не нужна»

считает, что ситуацию с Иваном Федотовым можно было решить по-другому.

Вратарь сборной России был призван на военную службу.

– Непонятная какая-то ситуация. И быстро его так далеко на Север отправили. Федотов – игрок сборной России, выступал на Олимпиаде.

Это можно было и по-другому решить. Не знаю, почему это так громко и на всю страну. Такая ситуация в нашем хоккее не нужна.

– Если он пропустит один год во время службы в армии, это отразится на его карьере?

– Конечно, скажется, когда игрок пропускает год, тем более вратарь. Это неправильно, и такой вопрос должен как-то решиться, – сказал двукратный чемпион мира в составе сборной России.

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