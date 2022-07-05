Минтюков – 12-й («Коламбус») в итоговом рейтинге драфта НХЛ-2022 от Крэйга Баттона, Юров – 16-й («Баффало»), Мирошниченко – 20-й («Вашингтон»)

Павел Минтюков занял 12-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии Крэйга Баттона.
Эксперт TSN представил свой итоговый топ-32 предстоящего драфта.
Список возглавил форвард «Кингстона» Шейн Райт, в него вошли еще 2 россиянина – форварды Данила Юров и Иван Мирошниченко.
Драфт состоится в Монреале 7-8 июля. Порядок выбора может измениться в случае обменов.
1. «Монреаль» – н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. «Нью-Джерси» – н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
3. «Аризона» – н Логан Кули (USNTDP, США)
4. «Сиэтл» – з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
5. «Филадельфия» – з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
6. «Коламбус» – н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
7. «Оттава» – н Каттер Готье (USNTDP, США)
8. «Детройт» – н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
9. «Баффало» – н Марко Каспер («Регле», Швеция)
10. «Анахайм» – з Кевин Корчински («Сиэтл», WHL)
11. «Сан-Хосе» – н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
12. «Коламбус» – з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...16. «Баффало» – н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
...20. «Вашингтон» – н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)