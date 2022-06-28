Минтюков – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Боба Маккензи, Юров – 14-й, Мирошниченко – 19-й

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Павел Минтюков занял 12-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии Боба Маккензи.

Список возглавил нападающий Юрай Слафковски.

1. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)

2. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

3. н Логан Кули (USNTDP, США)

4. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

5. н Каттер Готье (USNTDP, США)

6. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

7. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

8. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

9. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

10. н Марко Каспер («Регле», Швеция)

...12. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...14. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)

...19. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

...39. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)

...57. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)

...77. н Кирилл Долженков («Красная Армия», МХЛ)

...79. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)

...86. з Арсений Коромыслов (СКА-1946, МХЛ)

...88. з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ)

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