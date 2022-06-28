Минтюков – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Боба Маккензи, Юров – 14-й, Мирошниченко – 19-й

Павел Минтюков занял 12-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии Боба Маккензи.
Список возглавил нападающий Юрай Слафковски.
1. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
2. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
3. н Логан Кули (USNTDP, США)
4. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
5. н Каттер Готье (USNTDP, США)
6. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
7. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
8. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
9. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
10. н Марко Каспер («Регле», Швеция)
...12. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...14. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
...19. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
...39. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)
...57. н Глеб Трикозов («Омские Крылья», ВХЛ)
...77. н Кирилл Долженков («Красная Армия», МХЛ)
...79. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)
...86. з Арсений Коромыслов (СКА-1946, МХЛ)
...88. з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ)