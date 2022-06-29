Стал известен порядок выбора с 17-го по 32-й номер в первом раунде драфта НХЛ-2022

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Стал известен порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ-2022.

Места с 1-го по 16-е были распределены 11 мая по итогам лотереи. 

1. «Монреаль»

2. «Нью-Джерси»

3. «Аризона»

4. «Сиэтл»

5. «Филадельфия»

6. «Коламбус» (ранее пик принадлежал «Чикаго»)

7. «Оттава»

8. «Детройт»

9. «Баффало»

10. «Анахайм»

11. «Сан-Хосе»

12. «Коламбус»

13. «Айлендерс»

14. «Виннипег»

15. «Ванкувер»

16. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Вегасу»)

17. «Нэшвилл»

18. «Даллас»

19. «Лос-Анджелес»

20. «Вашингтон»

21. «Питтсбург»

22. «Анахайм» (ранее пик принадлежал «Бостону») 

23. «Сент-Луис»

24. «Миннесота»

25. «Торонто»

26. «Монреаль» (ранее пик принадлежал «Калгари»)

27. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Каролине»)

28. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Флориде»)

29. «Эдмонтон»

30. «Виннипег» (ранее пик принадлежал «Рейнджерс»)

31. «Тампа-Бэй»

32. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Колорадо»)

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля. Среди фаворитов называются форварды Шейн Райт (Канада), Логан Кули (США) и Юрай Слафковски (Словакия).

«Монреаль» выиграл драфт-лотерею НХЛ. Вторым будет выбирать «Нью-Джерси», 3-й – «Аризона»

Минтюков – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Боба Маккензи, Юров – 14-й, Мирошниченко – 19-й

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