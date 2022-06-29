Стал известен порядок выбора с 17-го по 32-й номер в первом раунде драфта НХЛ-2022

Стал известен порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ-2022.
Места с 1-го по 16-е были распределены 11 мая по итогам лотереи.
1. «Монреаль»
2. «Нью-Джерси»
3. «Аризона»
4. «Сиэтл»
6. «Коламбус» (ранее пик принадлежал «Чикаго»)
7. «Оттава»
8. «Детройт»
9. «Баффало»
10. «Анахайм»
11. «Сан-Хосе»
12. «Коламбус»
13. «Айлендерс»
14. «Виннипег»
15. «Ванкувер»
16. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Вегасу»)
17. «Нэшвилл»
18. «Даллас»
19. «Лос-Анджелес»
20. «Вашингтон»
21. «Питтсбург»
22. «Анахайм» (ранее пик принадлежал «Бостону»)
23. «Сент-Луис»
24. «Миннесота»
25. «Торонто»
26. «Монреаль» (ранее пик принадлежал «Калгари»)
27. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Каролине»)
28. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Флориде»)
29. «Эдмонтон»
30. «Виннипег» (ранее пик принадлежал «Рейнджерс»)
31. «Тампа-Бэй»
32. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Колорадо»)
Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля. Среди фаворитов называются форварды Шейн Райт (Канада), Логан Кули (США) и Юрай Слафковски (Словакия).
«Монреаль» выиграл драфт-лотерею НХЛ. Вторым будет выбирать «Нью-Джерси», 3-й – «Аризона»
Минтюков – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Боба Маккензи, Юров – 14-й, Мирошниченко – 19-й