Стал известен порядок выбора с 17-го по 32-й номер в первом раунде драфта НХЛ-2022

Стал известен порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ-2022.

Места с 1-го по 16-е были распределены 11 мая по итогам лотереи.

1. «Монреаль»

2. «Нью-Джерси»

3. «Аризона»

4. «Сиэтл»

5. «Филадельфия»

6. «Коламбус» (ранее пик принадлежал «Чикаго»)

7. «Оттава»

8.

9. «Баффало»

10. «Анахайм»

11. «Сан-Хосе»

12. «Коламбус»

13. «Айлендерс»

14. «Виннипег»

15. «Ванкувер»

16. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Вегасу»)

17. «Нэшвилл»

18. «Даллас»

19. «Лос-Анджелес»

20.

21.

22. «Анахайм» (ранее пик принадлежал «Бостону»)

23. «Сент-Луис»

24. «Миннесота»

25.

26. «Монреаль» (ранее пик принадлежал «Калгари»)

27. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Каролине»)

28. «Баффало» (ранее пик принадлежал «Флориде»)

29. «Эдмонтон»

30. «Виннипег» (ранее пик принадлежал «Рейнджерс»)

31.

32. «Аризона» (ранее пик принадлежал «Колорадо»)

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля. Среди фаворитов называются форварды Шейн Райт (Канада), Логан Кули (США) и Юрай Слафковски (Словакия).

«Монреаль» выиграл драфт-лотерею НХЛ. Вторым будет выбирать «Нью-Джерси», 3-й – «Аризона»

Минтюков – 12-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Боба Маккензи, Юров – 14-й, Мирошниченко – 19-й