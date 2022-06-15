Данила Юров занял 15-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии Sportsnet.

Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

Всего в топ-32 вошли четыре игрока из России.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н Логан Кули (USNTDP, США)

3. н Юрай Слафковски ( , Финляндия)

Шимон Немец ( , Словакия)

5. з Давид Иржичек ( , Чехия)

6. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

7. н Каттер Готье (USNTDP, США)

8. н Марко Каспер («Регле», Швеция)

9. н Йоаким Кемелл ( , Финляндия)

10. н ( , Швеция)

...15. н Данила Юров ( , )

...17. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...27. н Иван Мирошниченко ( , )

...29. н Александр Перевалов ( , )