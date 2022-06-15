Данила Юров занял 15-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии Sportsnet.
Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.
Всего в топ-32 вошли четыре игрока из России.
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. н Логан Кули (USNTDP, США)
3. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
4. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
5. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
6. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)
7. н Каттер Готье (USNTDP, США)
8. н Марко Каспер («Регле», Швеция)
9. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
10. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
...15. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
...17. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
...27. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
...29. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)