Юров – 15-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Sportsnet, Минтюков – 17-й, Мирошниченко – 27-й

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Данила Юров занял 15-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 по версии Sportsnet.

Список возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

Всего в топ-32 вошли четыре игрока из России.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н Логан Кули (USNTDP, США)

3. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)

4. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

5. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

6. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL)

7. н Каттер Готье (USNTDP, США)

8. н Марко Каспер («Регле», Швеция)

9. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)

10. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

...15. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)

...17. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

...27. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

...29. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)

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