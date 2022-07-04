Радулов о словах Есмантовича про предательство ЦСКА: «В 30 лет понимал, что единственный шанс – уехать в Америку. Потом бы не заиграл там»

высказался о том, что в ЦСКА его назвали предателем.

– Когда мы пришли на пресс-конференцию ЦСКА по итогам сезона, то я спросил у президента клуба Игоря Есмантовича: «Вы проявляете интерес к Александру Радулову? Может ли он вернуться в армейскую команду?» Так Есмантович вас прямым текстом назвал «предателем» – за то, что вы якобы обещали продлить контракт с ЦСКА, а сами уехали в НХЛ. Как вы отреагировали на такой выпад?

– Ребят, уже шесть лет прошло. Что здесь комментировать? Вам же все сказали. Кто-то что-то пытался заявить, но я даже не хочу в это лезть.

Я уже сказал, что, когда мне исполнилось 30 лет, понимал, что это единственный шанс для меня – уехать в Америку. Потом бы – когда тебе 31, 32 года – не смог бы заиграть там.

Все об этом знали. Все это слышали. И кто хотел услышать, тот услышал. А кто не хотел, тот сделал какой-то свой вывод.

Ну, если у людей такое мнение, что я могу поделать? Ни в коем случае ни на кого не злюсь. Прошло много времени. Все, что было – то было», – сказал нападающий, перешедший в «Ак Барс».

Есмантович назвал Радулова предателем: «Уехал в Америку, хотя была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА»