Игорь Есмантович: «С Радуловым был согласован 5-летний контракт, но все изменилось – он просто уехал. В Америке теперь живет, нравится ему там, наверное»

Игорь Есмантович объяснил критические высказывания в адрес .

– Вы не могли бы прояснить свои резкие слова по Александру Радулову? Почему вы назвали его предателем?

– Знаете, как бывает на суде при разводе? Одна сторона бьется, другая сражается. Правда где-то посередине.

Был бы здесь Александр – он бы сам это рассказал. Не хотелось бы без него это обсуждать. Но скажу, как было на самом деле.

Если у Сани хватит мудрости, то он расскажет. Возникла определенная ситуация. У нас был пятилетний контракт с Александром Радуловым, который он согласовал.

Он уже согласился подписать контракт, что остается на много лет в . Но на протяжении двух-трех месяцев, пока шел чемпионат и плей-офф, все изменилось.

Радулов нашел выход, не подписал этот контракт. А просто уехал в Северную Америку.

Раз он так поступил, то мы приняли решение к нему не возвращаться. Радулов теперь живет в Америке, и, наверное, ему там нравится.

– Похожая ситуация возникла с .

– Нет. Даже когда Никита уезжал, мы знали, что через год он может к нам вернуться.

У него была сложнейшая семейная ситуация. Это интимный вопрос. В итоге Никита развелся. Но прошел год.

Нестеров вернулся. Сказал: «Простите». А вот Радулов не позвонил, не приехал ни через год, два, три. Назад не попросился.

Кстати, Нестерову было не так просто вернуться назад в ЦСКА. По нему шли тяжелейшие обсуждения. Но решающее слово осталось за , – заявил президент ЦСКА.

Есмантович назвал Радулова предателем: «Уехал в Америку, хотя была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА»