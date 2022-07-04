Терещенко о Федотове: «Это абсурд. Все будет нормально, решат вопрос, думаю»

назвал абсурдом ситуацию вокруг .

В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.

В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Тут даже нечего сказать. Я не знаю всей ситуации. Конечно, это абсурд. Думаю, все будет нормально и решат вопрос», – сказал бывший нападающий сборной России.

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. Команда Северного флота – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших в войсках

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым