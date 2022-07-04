Терещенко о Федотове: «Это абсурд. Все будет нормально, решат вопрос, думаю»

Алексей Терещенко назвал абсурдом ситуацию вокруг Ивана Федотова.
В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.
В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.
«Тут даже нечего сказать. Я не знаю всей ситуации. Конечно, это абсурд. Думаю, все будет нормально и решат вопрос», – сказал бывший нападающий сборной России.
Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. Команда Северного флота – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших в войсках