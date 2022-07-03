Фридман о задержании Федотова: «Это может повлиять на драфт НХЛ. Несколько организаций и агентов выясняют, должны ли их российские игроки служить»

высказался о влиянии ситуации с на драфт НХЛ.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Никто не может помешать российским игрокам отправиться домой, чтобы навестить свои семьи, но команды нервничали по поводу этой идеи задолго до того, как эта история стала известна.

Несколько организаций и агентов сообщили в пятницу, что пытаются выяснить, должны ли их российские игроки/клиенты служить, надеясь избежать подобного сценария.

Это может оказать влияние на драфт НХЛ. В командах было много внутренних дискуссий о выборе российских игроков. Если у проспектов будет гарантия, что они могут отправиться в Северную Америку после выполнения своих обязательств, это может помочь. Но получит ли кто-нибудь такие гарантии к четвергу?» – написал инсайдер Sportsnet.

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