Юрий Новиков: «Не хочется, чтобы Федотову сломали судьбу. Нужно надеяться на лучшее и верить в здравый смысл»

Юрий Новиков поделился мыслями о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Это ситуация, которая была известна во времена СССР. Я был молодым игроком, закончил институт физкультуры, прошел все с военной кафедрой, был аттестован и получил военный билет.

Ребята постарше вроде Вити Криволапова, Жени Зимина, Феди Канарейкина и Володи Кучеренко, – они заканчивали другие институты без военной кафедры. Насколько я помню, Женю Зимина забрали прямо на флажке призывного возраста. Он проходил службу в городе Калинин, который нынче Тверь. Там была армейская команда, ближайший филиал ЦСКА. Канарейкин тоже отыграл по призыву за СКА из Калинина и вернулся в «Спартак».

Еще был вариант – двое детей. У Вити Криволапова такое было, у других ребят. Это не просто отсрочка от армии, а получение военного билета. Лично я воспитывался в профсоюзной команде «Спартак», в «Динамо» и ЦСКА вопросы со службой решались легче.

Призывы проходили только два раза в год. Помню, как великий начальник команды, не буду называть его имени, говорил такую фразу, ее помнят все спартаковцы: «Я обо всем договорился, все будет нормально, но дома не ночуй» (смеется). Дальше май проходил, в июле команда уезжала на сборы. Но были те, кто попадал в армию: кто-то в армейскую систему, кто-то – в динамовскую. Военную обязанность никто не отменял. Это было прозрачно, спрогнозировано и все все знали. Таких случаев, как сейчас с Федотовым, раньше не было.

Мы не оспариваем обязанности гражданина по призыву в армию, но очень надеюсь, что ситуация решится как можно быстрее. Не хочется, чтобы Федотову сломали судьбу. Нужно надеяться на лучшее, поддержать человека и верить в здравый смысл», – сказал заслуженный тренер России.