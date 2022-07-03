Дмитрий Губерниев: «У Федотова, похоже, стрессовая язва желудка. Какой из него воин?»

высказался о состоянии здоровья вратаря .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что в военкомате Федотов пожаловался на боли в желудке. Адвокат игрока заявил, что у вратаря обострение гастрита на фоне нервного стресса.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«У него, похоже, стрессовая язва желудка; медики говорят, очень похоже! Или, по крайней мере, эрозивный гастрит…

И какой из него с язвой воин? А спортсмен? Парню здоровья и возвращения в ворота!» – написал комментатор в телеграм-канале.