Лысенков о Федотове и ЦСКА: «Позиция людей из клуба такова: он для нас закрыт, у него контракт в НХЛ, наш интерес притянут за уши»

Павел Лысенков сообщил, что ЦСКА не видит своего интереса в деле .

В пятницу стало известно о задержании вратаря в Санкт-Петербурге. Его подозревают в уклонении от службы в армии.

В мае обладатель Кубка Гагарина в составе московского клуба подписал контракт с «Филадельфией».

«Сейчас спортивные права на вратаря в КХЛ принадлежат московским армейцам. Но ЦСКА может возникнуть в истории с Федотовым не раньше конца сентября.

Сегодня Федотов по всем хоккейным правилам – игрок «Филадельфии». Он станет свободным для КХЛ, если только «Флайерс» заморозят его контракт, поместив в список не приехавших в тренировочный лагерь (стартует в районе 12 сентября), или расторгнут договор (что вряд ли – зачем терять права?), или отправят Федотова в аренду в тот же ЦСКА.

В ином случае, если Федотов сам по доброй воле или по принуждению сейчас подпишет контракт с ЦСКА, это откроет такой ящик Пандоры, что об уважении контрактов между и НХЛ можно забыть. А пока они взаимно уважаются.

Разговаривая кулуарно, позиция людей из ЦСКА такова: Федотов для нас закрыт, у него контракт в , так что интерес нашего клуба притянут за уши», – написал журналист в расследовании на сайте .

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???