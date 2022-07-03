Губерниев о деле Федотова: «Молодые игроки будут при первой возможности валить за океан! Мы этого добиваемся?»

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Дмитрий Губерниев предположил усиление оттока игроков в Америку из-за дела Ивана Федотова

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. 

«Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан!!!

Мы этого добиваемся???» – написал комментатор в телеграм-канале. 

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

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