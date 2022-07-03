Дмитрий Губерниев предположил усиление оттока игроков в Америку из-за дела Ивана Федотова.
В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.
Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск.
«Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан!!!
Мы этого добиваемся???» – написал комментатор в телеграм-канале.
Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???