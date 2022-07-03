Крикунов о деле Федотова: «ЦСКА, видимо, решил его оставить. В нашем мире это абсолютно нормальная ситуация. Поиграет еще годик, потом улетит»

считает, что ЦСКА хочет оставить в еще на год.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

– Федотов же сразу, после последней игры в финале, объявил, что улетает в НХЛ. Наверное, уговорить по-хорошему не получилось. Иван еще такой, безалаберный немного. Я же его помню еще по «Нефтехимику», он при мне начинал.

– Вот как раз хотел спросить, в ему бронь от армии не делали? Как это вообще сейчас происходит? Ведь Иван как раз играл в Нижнекамске с 18 до 20 лет.

– Нет, сейчас клубы этим не занимаются. Игроки обычно в институты поступают и автоматом получают бронь от призыва в ВС. Сейчас это легко решаемый вопрос.

Уверен, что если бы Федотов не был вратарем, в котором заинтересован ЦСКА, его никто бы не искал от военкомата. Наверняка армейцы предлагали ему остаться, а он уперся: «Поеду, и все». Он такой по характеру… Ну вратарь, одним словом!

– Тогда непонятно, почему Иван не уладил заранее все свои вопросы с военкоматом?

– Ну разгильдяй он в этом плане, что ж поделаешь, уже в голове была. А ЦСКА, видимо, не нашел ему достойную замену среди иностранцев, вот и решил оставить. В нашем мире это абсолютно нормальная ситуация.

Ну, поиграет Федотов еще годик за армейцев, параллельно отслужит в армии, как положено, а потом уж улетит, – считает бывший тренер сборной России.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???