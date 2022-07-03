Адвокат Федотова о том, в Североморске вратарь или нет: «Никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем»

Адвокат Ивана Федотова заявил, что у него нет точной информации о том, где сейчас вратарь.

Ранее стало известно о том, что голкипера сборной России, предположительно, отправили в Североморск.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Перевезли в Североморск? На самом деле никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем», – заявил Алексей Пономарев.

Североморск – главная военно-морская база Северного флота России.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???