Адвокат Федотова о том, в Североморске вратарь или нет: «Никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Алексей Пономарев Хоккей

Адвокат Ивана Федотова заявил, что у него нет точной информации о том, где сейчас вратарь. 

Ранее стало известно о том, что голкипера сборной России, предположительно, отправили в Североморск. 

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Перевезли в Североморск? На самом деле никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем», – заявил Алексей Пономарев. 

Североморск – главная военно-морская база Северного флота России.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные