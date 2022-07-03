Генменеджер «Витязя» о деле Федотова: «Ситуация станет месседжем для всех молодых игроков. Каждый должен включать голову»

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Генменеджер «Витязя» заявил, что дело Ивана Федотова станет сигналом для молодых игроков. 

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Я считаю, что каждый игрок должен сам следить за своей судьбой, устраивать ее и заниматься этим вопросом. Каждый должен включать голову.

Ситуация с Федотовым станет месседжем для всех молодых игроков», – сказал Игорь Варицкий.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

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