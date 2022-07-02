Юрий Новиков: «Федотов играл в ЦСКА, как он мог уклоняться от службы? После победы в Кубке Гагарина ему должны были принести погоны и военный билет»

прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Ранее адвокат игрока сообщил, что решение о призыве Федотова обжаловано в суде и приостановлено.

«Эта ситуация стала громом среди ясного хоккейного неба. Федотов вырос в элитного вратаря и стал гордостью нашего хоккея. Это его основная заслуга в том, что ЦСКА завоевал . На него обратили внимание в , это абсолютно заслуженно. Без него сборная и клуб не показали бы такие результаты.

Я читаю в СМИ, что Федотова обвиняют в уклонении от воинской службы, и улыбаюсь. Он же играл в ЦСКА, как он мог уклоняться от службы? Это, получается, армия уклонялась от него. ЦСКА был обязан разобраться с этим вопросом. Есть спортивная рота, где можно отслужить на законных основаниях. После победы в Кубке Гагарина ему должны были принести погоны и военный билет. А сейчас вообще игрока обвиняют в уклонении от службы.

Не знаю, кому выгоден этот скандал. Почему доводят дело до ареста? Кто выиграет от его ухода в армию? Не думаю, что это выгодно руководству ЦСКА, которые недавно радовались победе в Кубке Гагарина. Надеюсь, что все успокоится и образумится.

У нас мудрое руководство на высоком уровне. Здесь даже вопрос не к федерации, а к агенту и клубу. Федотова надо сейчас успокоить. Это страшный удар, спортсмены тоже ранимы. Ситуация неприятная, но надо все исправлять», – сказал заслуженный тренер России.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???