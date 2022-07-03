Федотов, вероятно, покинул военно-морской госпиталь в Санкт-Петербурге. Его перемещение отследили по геопозиции («Матч ТВ»)

, вероятно, покинул военно-морской госпиталь в Санкт-Петербурге.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что в военкомате Федотов пожаловался на боли в желудке и возможное отравление.

Хоккеист был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом – в военно-морской госпиталь.

«До самого вечера было ощущение, что Иван Федотов останется здесь на ночь, так как самочувствие его не улучшалось. Были сложности с оказанием ему медицинской помощи, у него выявили гастрит.

Но буквально под самый вечер с территории военно-морского госпиталя выехала машина военной полиции, которая находилась там в течение всего дня. По геопозиции, которую он заранее передал своим родственникам, стало понятно, что Иван покинул госпиталь, и пока не известно, куда именно его отвезли», – сообщил корреспондент Олег Алексашин.

Визуального подтверждения этому до сих пор нет.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???