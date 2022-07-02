Кожевников о задержании Федотова: «С трудом верю, что ЦСКА может пойти на подобную гадость. Удивляет, что ФХР не реагирует»

Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря Ивана Федотова.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Ранее адвокат игрока сообщил, что решение о призыве Федотова обжаловано в суде и приостановлено.

«Удивляет, что люди, которые в этой ситуации заинтересованы, молчат. И Федерация хоккея России не реагирует, и ЦСКА молчит, хотя там точно все в курсе того, что происходит.

Сложно строить догадки, знаю то же, что и все – как его забрали, как ему стало плохо, о госпитализации. Остается только догадываться, кто может за этим стоять, у меня мыслей нет.

С трудом верю, что ЦСКА может пойти на подобную гадость. Просто удивительно, что у Федотова не был закрыт вопрос с армией.

Советские времена эта ситуация мне не напоминает. Я в свое время принял присягу, отслужил 12 дней в Дубровичах и больше этой темой не занимался. Значит, у него все-таки есть какие-то проблемы с этим. Непонятная ситуация, но, думаю, в ближайшее время она разрешится.

Переход в «Филадельфию»? Не стоит ставить на нем крест. Полагаю, скоро все станет на свои места, и Федотов уедет в НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???