Михайлов о Федотове: «Если бы он обратился в ЦСКА, вопрос был бы решен. Почему он так легкомысленно относится к своим гражданским обязанностям?»

прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Инцидент, который произошел с Иваном, – это вопрос, который относится к нему лично. Почему он относится к своим гражданским обязанностям так легкомысленно?

Если бы он обратился в клуб с этим вопросом, то вопрос был бы решен.

Вина ли это Федотова? Я думаю, что это вина любого гражданина, который живет в стране и знает ее законы», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???