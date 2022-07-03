«Сан-Хосе» об отставке Бугнера: «Хотим начать с чистого листа с новыми главным тренером и генменеджером»

Ассистент генменеджера высказался об отставке главного тренера Боба Бугнера и его помощников.

В минувшем сезоне «Шаркс» впервые в истории пропустили плей-офф в 3-й раз подряд. Клуб занял 12-е место в Западной конференции НХЛ.

«Они [тренерский штаб] могут многое поставить себе в заслугу. Но, глубоко проанализировав ситуацию во всех аспектах, мы пришли к выводу, что, помимо прочего, мы хотим начать с чистого листа и двигаться вперед с новыми генеральным менеджером (прежний генменеджер Даг Уилсон ушел в апреле – прим. Sports.ru) и главным тренером.

Результаты прошлого сезона обусловлены не только тренерской работой. За выступление команды несут ответственность и я, и наша команда менеджеров, и тренеры, и игроки. Нам всем нужно прибавить.

Что касается нового главного тренера, то есть много квалифицированных кандидатов», – сказал Джо Уилл.