Вратарь «Сан-Хосе» Раймер из-за травмы нижней части тела пропустит несколько недель

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Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер получил травму в матче НХЛ с «Вегасом» (1:3).

У 33-летнего канадца установлено повреждение нижней части тела, он пропустит несколько недель.

«Возможно, дело просто в усталости. Нам нужно дать ему несколько дней отдыха и посмотреть, как он будет сейчас чувствовать.

Я не думаю, что он выбыл до конца сезона, речь о нескольких неделях», – сказал главный тренер Боб Бугнер.

В текущем сезоне Раймер провел за «Сан-Хосе» 34 матча, пропустив 88 шайб. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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