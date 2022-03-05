Вратарь «Сан-Хосе» Раймер из-за травмы нижней части тела пропустит несколько недель

Вратарь «Сан-Хосе» получил травму в матче с (1:3).

У 33-летнего канадца установлено повреждение нижней части тела, он пропустит несколько недель.

«Возможно, дело просто в усталости. Нам нужно дать ему несколько дней отдыха и посмотреть, как он будет сейчас чувствовать.

Я не думаю, что он выбыл до конца сезона, речь о нескольких неделях», – сказал главный тренер Боб Бугнер.

В текущем сезоне Раймер провел за 34 матча, пропустив 88 шайб. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.