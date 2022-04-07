Уилсон уходит с поста генменеджера «Сан-Хосе»: «Эти 19 лет – один из лучших периодов моей жизни, но будет лучше сосредоточиться на здоровье»

Даг Уилсон покидает должность генерального менеджера .

«Последние 19 лет работы на посту генменеджера «Шаркс» были привилегией и одним из самых насыщенных и приятных периодов моей жизни.

Мне несказанно повезло работать с самыми талантливыми и страстными людьми в хоккее.

Я буду бережно хранить воспоминания, которые остались после почти двух десятилетий работы.

Хочу поблагодарить всех, кто связывался со мной за время моего отсутствия. За последние несколько месяцев я добился значительного прогресса, но считаю, что в интересах клуба и в моих собственных интересах будет отказаться от нынешних обязанностей и сосредоточиться на своем здоровье и полном выздоровлении.

С нетерпением жду возможности в дальнейшем продолжить свою карьеру», – сказал Уилсон.

Канадский специалист занимал должность в «Сан-Хосе» с мая 2003 года. За минувшее время команда провела 30 серий плей-офф (второй результат за данный период). В 2016 году «Шаркс» выступали в финале Кубка Стэнли, где уступили «Питтсбургу» (2-4).