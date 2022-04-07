«Сан-Хосе» начинает поиск нового генменеджера после ухода Уилсона. Дедлайна нет

«Сан-Хосе» начинает изучать кандидатов на должность генерального менеджера.

В связи с уходом Дага Уилсона в отставку владелец клуба Гассо Платтнер объявил о старте работы по поиску нового специалиста на этот пост.

Заниматься данным вопросом будут сам Платтнер, исполняющий обязанности генменеджера Джо Уилл и президент Джонатан Бехер.

Устанавливать дедлайн владелец отказался, указав, что «крайне важно иметь возможность провести собеседование со всеми желаемыми кандидатами».

Уилсон уходит с поста генменеджера «Сан-Хосе»: «Эти 19 лет – один из лучших периодов моей жизни, но будет лучше сосредоточиться на здоровье»