«Светлов – сильный мотиватор. Для клубов не первого эшелона ставка на атакующий хоккей – редкость». Экс-форвард «Амура» Кузнецов о тренере

Экс-форвард высказался о работе с тренерами.

– Перемены в кадровой политике «Амура» вызваны постоянно сменой тренеров?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. У дальневосточных клубов своя специфика, есть текучка тренерских кадров, плюс дополнительные нагрузки. Для многих год идет за два, но мне в Хабаровске и Владивостоке очень нравилось.

– В прошлом сезоне вы начинали под руководством Воробьева, а завершали с Кравцом.

– Жаль, что у Воробьева не сложилось в Хабаровске по личным причинам. Кравец четко выстроил игру в обороне, каждый знал свою зону ответственности. Но, побеждая на Западе, в стыковых матчах с «Нефтехимиком» и «Адмиралом» мы потеряли много кубковых очков. Наверное, отсюда новые тренерские перемены.

– Кого из тренеров за эти годы отметите?

– И в Хабаровске, и во Владивостоке посчастливилось работать со Светловым. Очень сильный тренер и мотиватор. Легендой в Хабаровске стала его эмоциональная речь в раздевалке – планировалось, что на пять минут, а получилось на полчаса. После нее команда вышла сверхзаряженной и полетела.

При Светлове и в «Амуре», и в «Адмирале» мы много внимания уделяли атаке. В принципе, для клубов не первого эшелона ставка на атакующий хоккей в стиле нынешней «Магнитки» – редкость, – сказал Кузнецов.