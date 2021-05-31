«Амур» обыграл «Локомотив» на выезде, уступая 0:3 в ходе 2-го периода

Теги Локомотив Амур Игорь Никитин КХЛ Михал Йордан Владимир Галузин Михаил Кравец Александр Кузнецов Иван Николишин Хоккей

«Амур» одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.

Команда тренера Михаила Кравеца смогла победить в Ярославле, несмотря на то, что уступала 0:3 по ходу игры.

«Локомотив» лидировал со счетом 3:0 после гола на 28-й минуте.

Первую шайбу хабаровчане отыграли на 36-й минуте – отличился Михал Йордан. В третьем периоде сначала забил Александр Кузнецов (46-я минута), а затем Иван Николишин (53-я минута) сравнял счет.

В серии буллитов победный бросок выполнил Владимир Галузин.

Локомотив – Амур 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0)
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Коршков (Красковский)
2:0 – 22 Каюмов (Елесин, Иванов)
3:0 – 28 Коршков (Анисимов, Красковский)
3:1 – 36 Йордан (Ленц)
3:2 – 46 Кузнецов (Архипов)
3:3 – 53 Николишин (Бутузов, Бычков)
Вратари: Murashov 30/33 – Аликин 31/34.

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