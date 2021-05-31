«Амур» обыграл «Локомотив» на выезде, уступая 0:3 в ходе 2-го периода

«Амур» одержал волевую победу над «Локомотивом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.
Команда тренера Михаила Кравеца смогла победить в Ярославле, несмотря на то, что уступала 0:3 по ходу игры.
«Локомотив» лидировал со счетом 3:0 после гола на 28-й минуте.
Первую шайбу хабаровчане отыграли на 36-й минуте – отличился Михал Йордан. В третьем периоде сначала забил Александр Кузнецов (46-я минута), а затем Иван Николишин (53-я минута) сравнял счет.
В серии буллитов победный бросок выполнил Владимир Галузин.
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Арена-2000»
- 1:0 – 11 Коршков (Красковский)
- 2:0 – 22 Каюмов (Елесин, Иванов)
- 3:0 – 28 Коршков (Анисимов, Красковский)
- 3:1 – 36 Йордан (Ленц)
- 3:2 – 46 Кузнецов (Архипов)
- 3:3 – 53 Николишин (Бутузов, Бычков)
- Вратари: Murashov 30/33 – Аликин 31/34.