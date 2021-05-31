«Амур» обыграл «Локомотив» на выезде, уступая 0:3 в ходе 2-го периода

одержал волевую победу над (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.

Команда тренера Михаила Кравеца смогла победить в Ярославле, несмотря на то, что уступала 0:3 по ходу игры.

«Локомотив» лидировал со счетом 3:0 после гола на 28-й минуте.

Первую шайбу хабаровчане отыграли на 36-й минуте – отличился Михал Йордан. В третьем периоде сначала забил (46-я минута), а затем (53-я минута) сравнял счет.

В серии буллитов победный бросок выполнил .