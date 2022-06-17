Валерий Васильев о будущем: «Рассматриваю все варианты, в том числе с «Амуром». Уверен, контракт никуда не денется»

Защитник Валерий Васильев рассказал о своих карьерных планах.

– Вам 28 лет – и вы впервые на рынке неограниченно свободных агентов.

– Так получилось, что, наверное, выхожу на рынок не в оптимальный момент своей карьеры, когда позади не лучший сезон. Во всяком случае и в «Амуре», и в «Северстали» были чемпионаты, которые однозначно заносил себе в «плюс», а сейчас оценки смазанные. Но ничего, это хороший урок, который делает профессионала только сильнее.

– Вы были лидером обороны в двух предыдущих сезонах, например, по блокированным броскам и силовым приемам. Почему в этом чемпионате КХЛ сыграли лишь 16 матчей?

– Прежде всего хочу сказать, что благодарен «Амуру» за эти три сезона. Мне, москвичу, очень понравился Хабаровск, спокойный, хоккейный город. У нас было много хороших матчей, когда радовали болельщиков.

Последний сезон действительно не сложился. За год у нас была текучка, сменились три тренера – , и Михаил Кравец, у всех свои требования. В конце декабря «Амур» дома проводил сдвоенные матчи с «Нефтехимиком», нашим соперником в борьбе за место плей-офф. В первом уступили, во втором вели – 4:1, в этот момент получил «5+20», и игра, к сожалению, переломилась.

Стараюсь играть в жесткий и при этом чистый хоккей. Соперник, которого встретил на грани фола, в следующей же смене вернулся на лед, но судейское решение уже было принято. Это очень обидный для всех момент, в том числе для тренеров. Их решением был переведен в «Сокол».

– Не слишком ли жесткое решение по отношению к многолетнему лидеру команды?

– У всех есть эмоции – у игроков, у тренеров. Можно долго обсуждать судейство и «нырки», которые в нашем хоккее случаются, но все претензии – прежде всего к себе. Другое дело, что, повторюсь, в «Соколе» нагрузился по максимуму и, как мне кажется, набрал оптимальную форму.

– В «Амуре» новый тренер – . Можете остаться?

– Рассматриваю все варианты, в том числе с Хабаровском. Уверен, что контракт никуда не денется, поэтому все свое внимание уделяю не планам, а тренировкам. 28 лет – это отличный по хоккейным меркам возраст, когда тело на пике и просит нагрузок. Кстати, недавно у нас родился ребенок, но из-за тренировок не так много времени на общение с ним, вот где проблема.

– Когда определитесь с новым местом работы в КХЛ?

– Время до старта лагерей еще есть. Эмоционально, физически чувствую себя хорошо, заряжен. Это самое главное, – сказал Васильев.