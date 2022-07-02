Александр Пашков: «Ситуация с Федотовым лишний раз показывает, что в России не отработан вопрос гражданских прав спортсменов»

высказался о ситуации с задержанием .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Ранее адвокат игрока сообщил, что решение о призыве Федотова обжаловано в суде и приостановлено.

«Может ли это быть чей-то заказ? Скажу так: если это не исключено, то это возможно. В советское время действовали достаточно условные правила прохождения воинской службы для спортсменов. Да, кому-то удавалось их обходить, но они действовали.

Сейчас попросту нет правил, которые бы исключили подобные истории. Ситуация вокруг Федотова была явно подготовлена, но какой будет итог, пока непонятно. Сможет ли он уехать в «Филадельфию»? Замах на него был сделан большой, но что за удар последует за ним, прогнозировать тяжело.

Ситуация с Федотовым лишний раз показывает, что вопрос гражданских прав спортсменов в нашей стране не отработан. В свое время законодатели на это внимания не обратили, поэтому органы внутренних дел и военной власти действуют по своим устоявшимся законам. Причем эти законы идут вразрез с пожеланиями федераций, министерства спорта.

Надо искать баланс в этом вопросе, и не только в случае с Федотовым. Необходимо ввести спортсменов в правовое поле, этот вопрос давно ждет решения. Мы должны исключить случаи, как с Федотовым, который оказался без вины виноватым. Тогда не придется давать таких диких прогнозов, какие появлялись в эти дни в прессе. Будет действовать четкий закон», – сказал олимпийский чемпион.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.