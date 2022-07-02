Кубок Стэнли по ошибке доставили гей-паре, живущей по соседству с Ландескугом

Кубок Стэнли по ошибке доставили гей-паре из Денвера.

Хранители трофея на пути к дому капитана ошиблись адресом и привезли Кубок Стэнли Дмитрию Руденко и его мужу Киту Карблеру.

«Я был первым, кто увидел машину, припаркованную у нашего дома. Человек открыл багажник, я увидел чемодан и узнал его, потому что смотрел финальные матчи [Кубка Стэнли]. В шутку сказал: «Это Кубок Стэнли?» А он говорит: «Да!» – рассказал Руденко KUSA.

Выяснилось, что Ландескуг живет в том же районе, что и пара, и у него похожий адрес.

«Они отличаются всего на одну цифру. Из-за этой цифры нам повезло!» – сказал Карблер.

Пара сказала, что хранители Кубка Стэнли были очень дружелюбны и позволили им провести несколько минут с трофеем.

«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли впервые с 2001 года, обыграв в финале «Тампу» (4-2).

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