Защитник «Колорадо» Макдермид упал с Кубком Стэнли в руках. Игроки «Эвеланш» отмечали победу в ночном клубе

Защитник «Колорадо» Кертис Макдермид упал в ночном клубе с Кубком Стэнли в руках.

Игроки «Эвс» отмечали завоевание трофеев в одном из ночных клубов Денвера.

Макдермид поднял трофей над головой, но не удержал равновесие и упал вместе с ним. При этом игрок сумел удержать Кубок Стэнли в руках и не уронить его.

28-летний защитник не провел ни одного матча в победном плей-офф. Тем не менее, его имя попадет на трофей, так как он сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате (нужно провести 41+).

Напомним, что сразу после завершения текущего розыгрыша Кубка Стэнли трофей был помят – форвард «Эвеланш» Николя Обе-Кюбель уронил его на лед, когда спешил к команде, позировавшей для общего фото.

Игроки «Колорадо» так праздновали победу, что помяли Кубок Стэнли. Прямо на льду