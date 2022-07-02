Вайсфельд о деле Федотова: «Явно есть недоработка со стороны самого Ивана. Спокойно за год мог отслужить, играя за ЦСКА»

считает, что в деле есть недоработка с его стороны.

В пятницу появилась информация о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Комментировать что-либо по существу можно только тогда, когда нам объяснят вводные: почему произошла такая ситуация, кто в ней виноват и так далее. Кто знает, может, там случилось какое-то недопонимание, и он просто вовремя не принес справку из института? Там могло произойти что угодно. Подобные нестандартные вещи случаются, в том числе в нашем хоккее.

С моей точки зрения, в подобных ситуациях явно есть место недоработке с чьей-то стороны. В первую очередь – со стороны самого Федотова. Все-таки он не маленький мальчик и должен знать, что есть призывной возраст, и эту проблему надо решать. Во вторую очередь – со стороны администрации клуба и агента.

Федотов год провел в ! Он спокойно за год мог отслужить, играя за клуб в КХЛ. Но, видимо, мысли были заняты Олимпиадой, Кубком Гагарина, «Филадельфией». Все это хорошо, но житейские вопросы тоже нужно решать вовремя», – сказал бывший генменеджер клубов .

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