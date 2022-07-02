Вайсфельд о деле Федотова: «Явно есть недоработка со стороны самого Ивана. Спокойно за год мог отслужить, играя за ЦСКА»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что в деле Ивана Федотова есть недоработка с его стороны. 

В пятницу появилась информация о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Комментировать что-либо по существу можно только тогда, когда нам объяснят вводные: почему произошла такая ситуация, кто в ней виноват и так далее. Кто знает, может, там случилось какое-то недопонимание, и он просто вовремя не принес справку из института? Там могло произойти что угодно. Подобные нестандартные вещи случаются, в том числе в нашем хоккее.

С моей точки зрения, в подобных ситуациях явно есть место недоработке с чьей-то стороны. В первую очередь – со стороны самого Федотова. Все-таки он не маленький мальчик и должен знать, что есть призывной возраст, и эту проблему надо решать. Во вторую очередь – со стороны администрации клуба и агента.

Федотов год провел в ЦСКА! Он спокойно за год мог отслужить, играя за клуб в КХЛ. Но, видимо, мысли были заняты Олимпиадой, Кубком Гагарина, «Филадельфией». Все это хорошо, но житейские вопросы тоже нужно решать вовремя», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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