Каменский о Федотове: «В СССР игра за ЦСКА приравнивалась к службе в армии. Сейчас я не знаю, есть ли такое»

прокомментировал ситуацию с вратарем .

Ранее появились сообщения о том, что 25-летний вратарь «Филадельфии» и сборной России был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.

«В Советском Союзе игра за ЦСКА приравнивалась к службе в армии. Сейчас я не знаю, есть ли такое, сейчас у ЦСКА главный спонсор – «Роснефть». Нужно звонить руководству ЦСКА и спрашивать у них.

У нас каждый мужчина допризывного возраста получает повестку и обязан встать на учет военкомат. Я не знаю, отмечался он или нет. Он же никуда не скрывается, играет в команде. Он публичный человек. Я думаю они разберутся», – сказал вице-президент .

Майоров о задержании Федотова: «Происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста. Другого варианта быть не может»

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

Корреспондент «Матч ТВ» о задержании Федотова: «На парковке было около 10 человек. Ваню посадили в фургон без опознавательных знаков и уехали»