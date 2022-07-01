Билл Дэйли: «НХЛ осведомлена о ситуации с Федотовым. Мы следим за этим»

Заместитель комиссионера НХЛ заявил, что лига следит за развитием ситуации с Иваном Федотовым.

Ранее появились сообщения о том, что 25-летний вратарь «Филадельфии» и сборной России был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.

«Да, мы осведомлены о ситуации с Федотовым. Мы следим за этим», – сказал Билл Дэйли.

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???