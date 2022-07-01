Губерниев о задержании Федотова: «Законы России едины для всех. Если он уклонист от армии, пускай разбираются»

прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым.

Ранее появились сообщения о том, что 25-летний вратарь «Филадельфии» и сборной России был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.

– Если он уклонист от армии, то пускай разбираются. У нас есть законы Российской Федерации, которые едины для всех, и если Федотов их нарушил, то должен отвечать.

Как спортсмен высокого класса он может пойти играть в спортроту или за какую-то армейскую команду. Если Федотов должен служить в армии, то пусть идет и служит.

– Он как раз играл за армейскую команду, за ЦСКА, до подписания контракта с «Филадельфией».

– Не знаю, какие у него были договоренности и служил ли он в срочную службу. Если он уедет играть в «Филадельфию», то в США сотрудники военкомата его не достанут. Если останется в России, то будет служить. Законы своей страны он должен выполнять, – сказал комментатор.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???