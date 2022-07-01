Кожевников о задержании Федотова: «Просто так у нас никого не принимают. Значит, где-то он напорол, не встал на учет»

отреагировал на информацию о задержании голкипера .

Ранее появились сообщения о том, что 25-летний вратарь «Филадельфии» и сборной России был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.

«Просто так у нас никого не принимают. Значит, где-то он напорол. Подозревают в уклонении от армии? Не встал на учет. У нас есть Конституция. Он сам виноват. Это может сказаться плохо на его карьере. Однако, думаю, люди разберутся с этой ситуацией.

Надо было в институте учиться и поднимать свое образование. Без образования не знаешь каких-то вещей. Надо поднимать образование, а не только в хоккей играть. Разберутся», – сказал двукратный олимпийский чемпион.