Губернатор Подмосковья: «Цели массового спорта, о которых говорит Путин, – здоровье, воспитание молодежи. У нас во дворах с легендами хоккея или футбола может сыграть любой мальчишка»

Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье построят 34 спортивных объекта.

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по развитию массового спорта спортивные сооружения в Московской области строятся как за счет федерального и регионального бюджетов, так и с привлечением инвесторов.

«Цели массового спорта, о которых говорит президент, – это качество жизни людей, здоровье, эмоциональный настрой, воспитание молодого поколения через спорт. И наша задача – чтобы максимальное количество людей регулярно им занималось, но не только ради медалей, чемпионства, а просто ради удовольствия.

Поэтому мы в Подмосковье постоянно проводим различные забеги, марафоны, спортивные школьные лиги, у нас во дворах с легендами хоккея или футбола может сыграть любой мальчишка. Мы уже открыли 313 школьных стадионов, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов – спорт должен быть доступным – рядом с домом, по адекватной цене или вовсе бесплатным.

В ближайшие 5 лет (с 2022 по 2026 год) в Подмосковье введем 34 новых спортивных объекта – 16 стадионов, 7 ФОКов с залом, 5 комплексов с катками, 3 бассейна, 2 манежа и футбольное поле с трибунами. Также ведем большую работу по капитальному ремонту объектов», – сказал губернатор Московской области.